De helft van de Limburgse vrouwen wil meer werken, maar kan dat niet door een gebrek aan kinderopvangplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie Voka Limburg. In onze provincie is er een groot tekort aan kinderdagverblijven. Per 100 kinderen zijn er maar 40 plaatsen in crèches of bij onthaalmoeders. Hoog tijd dat bedrijven én gemeenten meer investeren in de sector, vindt Voka.