Verre export krijgt klappen door toegenomen geopolitieke spanningen

De eerste vernieuwde showroom van BMW in België staat in Dilsen-Stokkem. Het Duitse Retail Next concept staat voor een warme huiselijke sfeer met minder auto's en meer beleving. Voor het eerst valt Mini helemaal onder hetzelfde dak. Met A&M BMW Lanklaar is BWM ook terug in het Maasland. Het gebouw haalt de hoogst bereikbare categorie in duurzaamheid en is in een recordtempo van zeven maanden neergezet.