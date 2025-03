Vincentius Limburg lanceert tandzorgproject voor kinderen in kansarmoede

Op vrijdag 21 maart vond een gecoördineerde Fipa-actie plaats in onze provincie. Deze 'Full Integrated Police Action' is een actie gericht op het gelijktijdig organiseren van politiecontroles in Limburg. De actie heeft voor goede resultaten gezorgd. In totaal werden er 1202 voertuigen en 464 personen gecontroleerd. Elf voertuigen en twaalf personen bleken geseind te staan. Er werden acht PV's opgesteld voor drugs en tien voor alcohol in het verkeer. 13 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In samenwerking met de lucht-en hondensteun van de federale politie werden er in Voeren twee personen opgepakt na een achtervolging. Ook in politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo werden vijf personen opgepakt. Met dit soort acties willen politie en parket zorgen voor een veiligere samenleving en verkeer.