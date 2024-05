Vlaams Belang wil geen Europees leger, PVDA wil uit de Navo

De politie heeft een wagen teruggevonden die door de overstroming in Voeren kilometers ver is meegesleurd. Het wrak is volledig vernield door het kolkende water van de Berwijn. De rode Polo van Esther Steijns uit Voeren werd vrijdag tijdens de overstroming door het water opgetild en weggespoeld. Nu pas werd de auto weer gevonden. Kilometers verder, op de plek waar de Berwijn in de Maas uitmondt. De wagen is total loss. De banden zijn stuk, de carrosserie is bekrast en ingedeukt, de ruiten zijn verdwenen en de portieren gaan niet meer open. Ook alle spullen die in haar auto lagen, zijn verloren. Net zoals de hele inboedel in haar huis. Esther Steijns is niet enkel haar wagen kwijt, maar ook haar woning liep vrijdag onder water. Ze hoopt dat het rampenfonds haar verder kan helpen.