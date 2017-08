De Limburgse economie blijft pieken als nooit tevoren. Het is al van februari 2007 geleden dat onze bedrijven het zo goed deden. Toen brak de internationale crisis uit en die zou voor Limburg uitmonden in de sluiting van Ford Genk. Maar van het pessimisme van toen is geen sprake meer, zegt werkgeversorganisatie Voka Limburg. Mei was een absolute topmaand, de verre export blijft stijgen en het aantal starters lag in de eerste helft van 2017 7 procent hoger, terwijl 2016 al een absoluut recordjaar was. Ondernemen is weer hip.