Vliegende start voor LABIOMISTA met 32.500 bezoekers

Een theatervoorstelling live bijwonen vanuit het woonzorgcentrum zal binnenkort geen toekomstmuziek meer zijn in onze provincie. Lommel heeft als eerste Limburgse gemeente op grote schaal een cultuurvoorstelling gestreamd. Het eigenlijke optreden vond plaats in cultuurcentrum De Adelberg. maar kon via een livestream gevolgd worden in 34 woonzorgcentra over heel Vlaanderen. Cultuurconnect, de initiatiefnemer van het project, hoopt in de toekomst dergelijke streamingdiensten verder uit te rollen in de Vlaamse cultuursector.