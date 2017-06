Vluchteling start bedrijfje dat films in het Syrisch dubt

86 procent van de projecten in het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat - het plan dat Limburg er bovenop moest helpen na de sluiting van Ford - is uitgevoerd of zit op schema. Dat blijkt uit het monitoringrapport, dat onze redactie kon inkijken. De historische kloof inzake werkloosheid met Vlaanderen is bijna weggewerkt. Dat is voor het eerst sinds de mijnsluitingen. Alleen op het vlak van mobiliteit blijft Limburg achterop hinken. Vrijdag komt de taskforce rond SALK samen en zal de Vlaamse regering bijkomende maatregelen aankondigen.