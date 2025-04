Voka – KvK Limburg maakt genomineerden 31ste Ondernemersprijs Herman Dessers bekend

Voka Limburg heeft de genomineerden bekend gemaakt voor de prestigieuze Ondernemersprijs Herman Dessers. Dit jaar zijn Brouwerij Martens, Chevron Phillips Chemical en Maes Recycling Group de grote kanshebbers op deze onderscheiding. Met de jaarlijkse Ondernemersprijs Herman Dessers belonen ze een persoon, onderneming of organisatie die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd ten voordele van de provincie Limburg. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Jaarvergadering van Voka – KvK Limburg op donderdag 5 juni in de Cegeka Arena in Genk.

Brouwerij Martens

Brouwerij Martens, gevestigd in Bocholt, is het oudste familiebedrijf van Limburg met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1758. Onder leiding van eigenaar Jan Martens, zijn zonen Bob en Jef en CEO Danny Dresselaerts heeft de brouwerij zich ontwikkeld tot de op één na grootste brouwerij van België, met een jaarlijkse productie van meer dan 4 miljoen hectoliter bier. Recent vierde Martens haar 265-jarig bestaan met de onthulling van de grootste muurschildering van Limburg, een kunstwerk van 600 vierkante meter op de gevel van de brouwerij. Daarnaast nam de brouwerij het Nederlandse United Dutch Breweries over, wat de internationale expansie verder versterkt.

Chevron Phillips Chemical

Chevron Phillips Chemical uit Tessenderlo-Ham, met Patrick Wijnen aan het roer voor de productieactiviteiten, is een wereldspeler in de chemische industrie, gespecialiseerd in de productie van petrochemische producten en kunststoffen. Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in Limburg en draagt aanzienlijk bij aan de lokale economie. Recent heeft Chevron Phillips Chemical geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn productiefaciliteiten in de regio, wat niet alleen de productiecapaciteit verhoogt, maar ook nieuwe werkgelegenheid creëert. Deze investeringen onderstrepen het engagement van het bedrijf om te blijven innoveren en duurzaam te groeien binnen de chemische sector.

Maes Recycling Group

Maes Recycling Group van de bekende ondernemer Yves Maes is een toonaangevend bedrijf in de recyclagesector. Het bedrijf richt zich op het duurzaam verwerken en hergebruiken van diverse afvalstromen, met als doel de ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan een circulaire economie. Door voortdurende investeringen in innovatieve technologieën en processen heeft Maes Recycling Group zich gepositioneerd als een betrouwbare partner voor zowel industriële als particuliere klanten. Recent heeft het bedrijf zijn capaciteit uitgebreid door de opening van een nieuwe, geavanceerde recyclage-installatie, waarmee het nog beter kan inspelen op de groeiende vraag naar duurzame afvalverwerking.