"We zijn er nog niet. Kijk maar naar FC Barcelona." Dat heeft Genk-trainer Albert Stuivenberg gezegd voor de Europa League-wedstrijd van morgen tegen AA Gent. Racing Genk staat met anderhalf been in de kwartfinales van de Europa League na de 2-5 zege vorige week op Gent. Een uitstekende uitgangspositie, al blijven ze in Genk op hun hoede.