De halve finale in de beker tussen Achel en Roeselare wordt door corona achter gesloten deuren gespeeld. Achel moet intussen hopen op een klein mirakel. Ze verloren zaterdag de heenwedstrijd in Roeselare met 3-0. Dat wil zeggen dat de West-Vlamingen genoeg hebben aan 2 winnende sets in Achel om zich voor de zesde keer op rij te plaatsen voor de bekerfinale. Ook in de competitie was Roeselare al twee keer te sterk voor Achel. Of de Noord-Limburgers kunnen stunten, ziet u dus vanavond vanaf 20u20 hier live: