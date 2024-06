Over precies 100 dagen begint het Europees Kampioenschap wielrennen in onze provincie. Alle veertien wedstrijden starten in Heusden-Zolder en eindigen aan het Hasseltse Dusartplein. Het EK-circus strijkt vijf dagen neer in Limburg en is voor het eerst in ons land. Het is een sportief maar ook toeristisch evenement dat meer dan 500.000 bezoekers zal verwelkomen en op tv gevolgd zal worden in 70 landen.