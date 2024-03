Volgende week starten werken aan nieuwe spoorbrug in Termien

En Pukkelpop heeft er sinds kort een troef bij, want het treinstation dat zo gekend is bij de festivalgangers heeft een ware metamorfose ondergaan. De treinstopplaats Kiewit is uitgegroeid tot een volwaardig, tweede station in Hasselt. Met de komst van een Hoppin-punt wordt het uitgebouwd tot één van de belangrijkste knooppunten voor het openbaar vervoer in Limburg. En er is nu ook een nieuwe, gratis parking van 200 plaatsen. Kiewit is in trek.