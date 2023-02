Advocaat familie slachtoffer wil niet weten van uitlokking

Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de Paalse masseur die wordt verdacht van voyeurisme en verkrachting, en het was er niet eentje zonder incidenten. Op de inleidende zitting op de Hasseltse correctionele rechtbank was er wat tumult over de bewijsstukken, en vooral over de beelden die de verdachte maakte van zijn naar verluidt meer dan 100 slachtoffers. Normaal gezien moeten advocaten de beelden inkijken op de griffie van de rechtbank, maar de verdediging vroeg om een kopie toegestuurd te krijge, naar eigen zeggen om de rechten van de slachtoffers te vrijwaren. De voorzitter was daar niet meteen voor te vinden, omdat er dan, ironisch genoeg, twijfel zou zijn over wat er met de beelden zou gebeuren. Een van de slachtoffers was aanwezig op de zitting en deed haar verhaal.