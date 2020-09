Voor de raadkamer in Hasselt is de zitting over de zaak-Reuzegom uitgesteld. Vijf advocaten hebben namelijk bijkomend onderzoek gevraagd. De onderzoeksrechter heeft nu dertig dagen de tijd om te beslissingen of dat nodig is. Tot dan ligt de zaak stil. In 2018 liep een doopritueel van de studentenclub fataal af voor de 20-jarige student Sanda Dia. Het parket in Limburg wil achttien leden van Reuzegom vervolgen voor onvrijwillige doodslag, het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim. Verzoekschriften voor bijkomend onderzoekDe zaak Reuzegom stond vandaag op de agenda van de Raadkamer. In principe zou vandaag worden beslist over de vordering van het parket tot verwijzing van de verdachten naar de correctionele rechtbank. Tijdens de voorbije dagen werden echter meerdere (vijf) verzoekschriften neergelegd waarin gevraagd wordt bijkomend onderzoek te voeren. Deze verzoekschriften werden neergelegd door meerdere partijen, zowel verdachten als burgerlijke partijen. De verzoeken bijkomend onderzoek zijn onderdeel van de procedure en werden door de wet voorzien om de rechten van de partijen, zowel verdachten als slachtoffers, te waarborgen. Van deze mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt, en dit in allerlei types strafonderzoeken. Door de neerlegging van de verzoekschriften wordt de procedure geschorst en kan de Raadkamer geen uitspraak doen over de verwijzing. Onderzoeksrechter beslistHet is nu aan de onderzoeksrechter om, binnen de maand, een beslissing te nemen over deze verzoeken. Ook het parket zal een standpunt innemen. Worden de verzoeken ingewilligd, dan kan gestart worden met het bijkomend onderzoek. Indien de verzoeken worden afgewezen, dan kunnen de verzoekende partijen tegen deze weigering beroep aantekenen bij de Kamer van inbeschuldigingstelling (Hof van beroep). Gedeeltelijke inwilliging/afwijzing is ook mogelijk. Na beëindiging van het bijkomend onderzoek indien toegestaan, of, na afwikkeling van de procedure bij weigering, zal de zaak opnieuw voor de Raadkamer worden opgeroepen voor verwijzing naar de correctionele rechtbank.