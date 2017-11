Vooruitblik TV Sportcafé Tom Van Imschoot

De wedstrijd tussen Racing Genk en Lokeren morgen staat in teken van de terugkeer van Peter Maes naar de Luminus Arena. De Lommelaar werd eind vorig jaar ontslagen in Genk, en is nu sinds augustus trainer bij Lokeren. Volgens zijn opvolger bij Genk Albert Stuivenberg is dit een match als een ander, al leeft de terugkeer van Maes toch in de Genkse spelersgroep.