Vorig jaar 1.400 everzwijnen doodgeschoten in Limburg maar volgens jagers is dat niet genoeg

Zaterdag 16 maart zal Dr. Jane Goodall (84), de wereldberoemde primatologe en antropologe, een bezoek brengen aan het ‘Forest in One Day’-bos in Tongeren. In 2015 werd in Lauw (Tongeren) het eerste Limburgse ‘Forest in One Day’-bos aangeplant. Sindsdien vindt er jaarlijks een ‘Forest in One Day’-actie plaats, waarbij vrijwilligers in één dag een bos planten. Zowel de planters als de mensen thuis kunnen een boom van de bosaanplanting aankopen. Met dat geld worden ook in Afrika bomen aangeplant, met het oog op de bescherming van de biodiversiteit. De organisatie is in handen van het Jane Goodall Institute België en Bosgroep Limburg vzw. Jongerenactiviteit Op zaterdag 16 maart organiseert Shoots and Roots, de jongerenwerking van het Belgische Jane Goodall Institute, een activiteit in dit bos in Lauw. Vijftig kinderen zullen er spelenderwijs bijleren over biodiversiteit en duurzaamheid, en het belang van bos voor beide. Ook Dr. Jane Goodall zal die dag aanwezig zijn in Lauw. De Britse werd wereldberoemd door haar onderzoek naar chimpansees.