Vrachtwagenchauffeur kritiek na zwaar ongeval E314 in Zolder

De werken aan de Posthoorn in Beringen liggen al 3 dagen stil, terwijl de aannemer carnaval aan het vieren is. De buurtbewoners zijn razend. Ze kunnen hun huizen niet in of uit en het is er gevaarlijk. Tot overmaat van ramp was er een groot waterlek. Het gaat om werken van Aquafin, die tot eind april duren. Ook het geduld van het stadsbestuur raakt op. "De aannemer neemt het niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften", klinkt het daar.