Vrijwilligers ingezet om overlast aan Schulensmeer te beperken

Politie MidLim kon afgelopen nacht een brandstofdief op heterdaad betrappen. Een 33-jarige man uit Genk trachtte omstreeks middernacht in de Nieuwe Kuilenweg brandstof te stelen uit een bestelwagen. Een opmerkzame buurtbewoner verwittigde de politie, waarop de man ter plaatse gearresteerd werd. De man had een boor in de hand en onder de bestelwagen stonden enkele bakken klaar om de brandstof op te vangen. In de auto en de woning van de man werden verscheidene werktuigen en materialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het stelen van brandstof. Zowel de materialen als zijn voertuig werden in beslag genomen. De zone MidLim, hoofdzakelijk Genk, werd al sinds oktober geplaagd door brandstofdiefstallen. Onbekenden boorden een gaatje onderaan de brandstoftank, om zo de lekkende brandstof te kunnen stelen. De politie heeft ondertussen weet van 39 feiten. Buiten de zone MidLim zijn er 7 gevallen bekend. Of de 33-jarige man ook verantwoordelijk is voor deze diefstallen, zal nog moeten blijken uit verder onderzoek door Politie MidLim. De verdachte werd afgelopen nacht verhoord. De onderzoeksrechter in Tongeren besloot vandaag om hem aan te houden. Bekijk hier onze reportage over de gaatjesboorder: