De herfstvakantie was opnieuw een voltreffer voor de Limburgse toeristische sector. Er trokken veel toeristen naar de Wondergrond, een attractie op C-Mine in Genk, die dagelijks uitverkocht was. Maar ook bij Plopsa Indoor in Hasselt was de herfstvakantie een schot in de roos. Daar kregen ze dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar over de vloer.