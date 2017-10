Politie CARMA voerde maandag een huiszoeking uit in een woning in de Leemakkerstraat in Meeuwen-Gruitrode. De politie trof er verdovende middelen en gestolen goederen aan. De verdachte werd gearresteerd op verdenking van drughandel. De huiszoeking kwam er na een eerder onderzoek naar drughandel. In de woning vond de politie drugs en weeg-en verpakkingsmaterialen. De drugs en materialen zijn in beslag genomen. In de woning werd een 35-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode gearresteerd. Hij is voor verder onderzoek naar het commissariaat gebracht. De verdachte is dinsdag voor de onderzoeksrechter in Tongeren verschenen. Die besloot hem aan te houden. Politie CARMA voert verder onderzoek.