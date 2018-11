Vurige Vijvers in Genk trekt 12.000 kijklustigen

Gras. Dat is de titel van het nieuwste boek van misdaadauteur Koen Strobbe. De Heusdenaar die al jaren in de Franse Provence woont, staat vanaf zondag een week lang op de Boekenbeurs in Antwerpen. Gisteren hield Strobbe halt in zijn Heusden-Zolder waar hij in de bibliotheek kwam vertellen over zijn leven en uiteraard over zijn recente werk Gras.