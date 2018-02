Technisch defect mogelijke oorzaak van de vliegtuigcrash?

- Bij een vliegtuigcrash in Hasselt komen twee inzittenden om het leven. Ooggetuigen zagen hoe de piloot in moeilijkheden kwam en hoe het toestel laag over de grond scheerde vooraleer het crashte. - Sint-Truiden zet 140 mensen in om de veiligheid van de carnavalsvierders te garanderen. TV Limburg krijgt een blik achter de schermen van de politiediensten. - Er zijn in Limburg meer vacatures dan werklozen maar voor vluchtelingen is er geen werk. Een apotheker uit Syrië of een dokter uit Iran kunnen bij ons niet aan de bak. - En waarom zal Erik Gerits als algemeen directeur van Racing Genk slagen waar Patrick Janssens faalde? We praten er in Sportcafé over met onze voetbalanalisten en met hemzelf.