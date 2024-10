Weer sluiten drie horecazaken. Leegloop op Grote Markt in Sint-Truiden?

Voka Limburg en haar netwerk Marcom maken de genomineerden bekend van de MarCom-awards 2024. Daaronder valt ook de Limburgse Persprijs. Met die prijs beloont Voka Limburgse ondernemingen en instellingen voor hun snelle en accurate (pers)communicatie. Belangrijke elementen voor de jury zijn bereikbaarheid, nieuwswaarde, maatschappelijke relevantie, creativiteit en ownership. Onderstaande ondememingen zijn genomineerd. Biesmans Group Eén van de genomineerden van dit jaar is Biesmans Group. De Genkse dakdekkersgroep Tectum trok de aandacht naar zich toe na verschillende overnames en innovatieve projecten. Om de groei verder te realiseren gaat de moederholding verder onder de naam Biesmans Group. Trixxo Het dienstencheque- en uitzendbedrijf zette dit jaar haar expansie buiten Limburg verder en kon daar succesvol in communiceren. Zeker met de verschuiving in het dienstenchequelandschap zorgde Trixxo voor een maatschappelijk relevante stem. Vandersanden De steenbakker uit Bilzen zette haar duurzaamheidsverhaal verder in de verf door de opening van een nieuwe fabriek in Dilsen-stokkem. Op donderdag 21 november worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de Dag van MarCom op de Recor-site in Hasselt.