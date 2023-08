Weg naar de top met Hanne Vandewinkel

door Thibaut Willems

In onze reeks 'De weg naar de top' over beloftevolle Limburgse sporters, maken we vandaag kennis met tennister Hanne Vandewinkel. De Zutendaalse won vijf juniorentitels, speelde ook vijf keer de grandslam en stond op de negentiende plaats op de wereldranglijst bij de junioren. De 19-jarige maakte vorig jaar haar intrede in het profcircuit. Ondanks haar tenniscarrière combineert Vandewinkel de sport met studies geneeskunde in Leuven. De tennister heeft dus twee dromen. Thibaut Willems trok naar club Tenkie in Hasselt voor een potje tennis.