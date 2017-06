Een dag vol met ongevallen en verkeersellende. Dat is de samenvatting van vandaag op de Limburgse wegen. De zwaarste ellende was op de E314 in Lummen. Een vrachtwagen, die vergeten was dat zijn laadbak nog omhoog stond, knalde tegen een signalisatiebord boven de autosnelweg. Dat zorgde voor een enorme ravage. Urenlang was de snelweg afgesloten, met lange files als gevolg. En dat in de brandende zon.