Wellens toptalent Jarno Widar wint Luik Bastenaken Luik voor beloften

De 19-jarige Belg van Lotto zette in de laatste kilometer een krachtige aanval in en kwam solo aan in Blegny.

De beloften kregen een pittige rit van 174 kilometer voorgeschoteld, van Bastenaken tot diep in het Luikse heuvelland. Onderweg moesten de renners over klassiekers als de Côte de Stockeu en de Côte de la Redoute. Op die Redoute versnelde Widar voor het eerst fors en kreeg hij zes renners mee. Alleen de Nederlander Senna Remijn en de Italiaan Simone Gualdi konden daarna volgen tot in de diepe finale.

Vlak voor het ingaan van de slotkilometer plaatste Widar zijn beslissende demarrage. Remijn en Gualdi moesten passen, en Widar kon zijn zege al vierend binnenhalen.

Foto: Archief Belga