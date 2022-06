Belgisch Solar Team verbreekt wereldrecord 12 uur rijden met zonnewagen op testbaan in Lommel

- Het aantal fietsongevallen in Limburg is met 30% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Verkeersinstituut Vias is ongerust omdat de fiets het enige vervoerstype is waarbij het aantal ongevallen nog elk jaar stijgt. - Ondank de ingrijpende werken verloopt het verkeer vlot aan de Kempische Brug in Hasselt, al volgt de echte test tijdens de maandagochtendspits. - De Truiense VZW Passhuis zamelt zo'n 18.000 euro in om voor de opvang van mensen met een autismespectrumstoornis te kunnen blijven zorgen. - In Nieuwerkerken vindt voor het eerst een metaaldetectorfestival plaats. - En de frustraties lopen hoog op bij de jeugd van STVV nu de club ondanks goede sportieve resultaten zakt naar de Elite B reeks.