Werken E314 in Heusden-Zolder zijn bijna afgerond richting Leuven

Op de E314 in Heusden-Zolder is de aanleg van de extra rijstrook en vernieuwing van de snelweg in de richting Leuven bijna achter de rug. Vanaf maandag 29 april start een volgende fase waarin de aannemer vooral in de middenberm zal werken. Om deze fase uit te kunnen voeren zullen alle op- en afritten binnen de werfzone weer volledig toegankelijk zijn tot eind mei.

Tussenfase: werken aan middenberm tot eind mei

De voorbije twee maanden heeft de aannemer gewerkt op de E314 richting Leuven. Vanaf maandag 29 april zal hij werkzaamheden in de middenberm uitvoeren en de nodige wegenis aanleggen, om vanaf eind mei over te kunnen schakelen naar de laatste fase waarin hij op de snelweg richting Nederland zal werken. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zal het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken kunnen rijden aan weerszijden van de snelweg. De omschakeling van het verkeer start vrijdagavond 26 april om 20.00 uur en zou in de loop van zaterdagvoormiddag 27 april afgerond moeten zijn.

Op- en afritten open tot na het weekend van 18 en 19 mei

Tijdens het weekend van 18 en 19 mei vindt het massa-evenement Deutsche Tourenwagen-Masters plaats op het Circuit van Zolder. Om de grote verkeersdruk tijdens dit evenement op te kunnen vangen, zullen de op- en afritten binnen de werfzone open zijn tot na dit weekend. Daarna gaat de laatste fase van de werkzaamheden van start en zal de aannemer de extra rijstrook richting Nederland aanleggen. Daarbij zal al het verkeer op 2x2 versmalde rijstroken op de weghelft richting Leuven rijden.