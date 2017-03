Werkgevers mogen hoofddoek op de werkvloer verbieden

- Abdullah Essah is schuldig aan de moord op de 50-jarige Erik Janssen in Dilsen-Stokkem. Het Limburgs assisenhof beraadt zich morgen over de strafmaat. Inwoners van Paal verzamelen meer dan 3.000 handtekeningen tegen het stadsbestuur. 1 op 3 gezinnen tekent een petitie tegen de plannen om winkels en handelspanden te concentreren in het centrum van Beringen. Na de mislukte fusiegesprekken met Hechtel-Eksel wil Peer verder praten over een fusie met Bocholt. Onze redactie krijgt een exclusieve rondleiding in de cementgroeve van ENCI vlak bij Riemst. Volgende maand opent er een spectaculair wandelgebied en een grote zwemvijver met strand. En het wordt deze week mogelijk 20 graden. We treffen massaal voorbereidingen om de tuin lenteklaar te maken.