Werknemer naar ziekenhuis nadat hij brand blust in café in Beringen

- CD&V-Limburg vraagt zich af welke verborgen agenda er schuilt achter de forse uitspraken van Bart De Wever over de Noord Zuid. Wil hij tweedracht zaaien in Limburg om het project te saboteren en zo meer geld naar Antwerpen te halen, vraagt kopstuk Lode Ceyssens in een gesprek met onze redactie. Limburgse cultuurinstellingen moeten betere dossiers indienen om meer subsidie te krijgen. Dat zegt cultuuraanjager Pieter-Jan Valgaeren in het eerste interview na zijn aanstelling. Elise Mertens hoort nu tot de absolute wereldtop in het tennis. Dat was ook te zien aan de enorme mediabelangstelling voor een persconferentie die ze samen met Kim Clijsters gaf. Volgens de nieuwe Japanse eigenaars zit STVV financieel in slechte papieren. Wedstrijden van de Truiense club worden binnenkort uitgezonden in Japan om nieuwe inkomsten te genereren. David Meekers wordt de nieuwe voorzitter van STVV. Hij zit vanavond in Sportcafé. En het gaat niet goed met de merel in Limburg. Door de uitbraak van een virus worden er steeds minder merels geteld in onze provincie.