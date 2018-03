Wie stak de carnavalswagen in brand die de zware kettingbotsing op de E314 veroorzaakte?

De politie heeft in Houthalen-Helchteren een twintiger opgepakt die verdacht wordt van de moord op zijn 27-jarige vriendin in Herentals in de Antwerpse Kempen. Het waren de twee kinderen van de vrouw die het levenloze lichaam van hun moeder aantroffen in de woning. Volgens het parket van Turnhout kaderen de feiten in de relationele sfeer.