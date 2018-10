Wie zijn de spilfiguren in het fraudeonderzoek?

De verdachten in de grote fraudezaak in het voetbal zijn ondervraagd door de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Zo is ex STVV-coach daar ook verhoord, en heeft hij de nacht moeten doorbrengen in de cel.Wat weten we nu over deze bom onder het Belgisch voetbal? “Er zijn 57 huiszoekingen gebeurd in binnen- en buitenland. Het gaat om een onderzoek naar fiscale fraude, witwaspraktijken, matchfixing en criminele organisatie. De twee spilfiguren zijn twee makelaars: Bayat en Veljkovic," vertelt journalist Dario D'Arpino.