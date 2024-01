Dit jaar nog wordt er in Maasmechelen gestart met de herinrichting van de rotondes van de E31 in functie van de komst van de Spartacus-trambus. Daarvoor zijn de vergunningen aangevraagd door de Werkvennootschap. Voor de ontdubbeling van de Rijksweg is de vergunning nog niet aangevraagd, daarvoor loopt nog een onderzoek. De oppositie in Maasmechelen, die tegen een ontdubbeling is, is alvast tevreden. Voor burgemeester Raf Terwingen staat of valt het project niet bij het versmallen van de Rijksweg, voor hem is vooral de komst van de Spartacuslijn van groot belang.