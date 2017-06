Wim De Decker naar STVV?

Hubo Limburg United heeft weer een nieuwe speler vastgelegd. De 26-jarige Amerikaan Tate Unruh tekent bij United. Unruh komt per direct over van het Finse Kauhajoki waar hij met zijn team tot in de halve finales van de competitie is geraakt. Hiervoor speelde hij voor Marso NYKK uit Hongarij, waar hij topscorer van de league was. De 26-jarige Amerikaan neemt met een uitstekend driepuntschot de guard positie voor zijn rekening (45% van 3FG in zijn carrière). Door zijn efficiënte aanwezigheid achter de driepuntlijn spreidt hij de defense van de tegenstander en creëert hij zowel inside als outside kansen voor zijn teammates. .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }