Kan jij ook moeilijk kiezen welke bands je zeker wil zien op Pukkelpop? Onze journalisten en verslaggevers ter plekke wijzen je graag een weg door de uitgebreide line-up! Vandaag geven we u de top 5 van onze hoofdredacteur Eddy Eerdekens: Goldfox B2B Joyhauser en Ben Lambrechts (WOENSDAG - BOOTH - 20:00 tot 22:00)"Twee woorden: show, beest. In het TVL-Nieuws van afgelopen dinsdag zagen we al wat een waanzinnige combinatie een dj-set met een mondharmonica performance oplevert. En dat was dan nog maar een repetitie. Kristof Claes en Ben Lambrechts doen wat Pukkelpop veel meer zou moeten doen: risico’s nemen, experimenteren, zich amuseren en dan ofwel gloriëren ofwel grandioos op hun bek gaan. ‘Als het niet goed is, noemen we hun gewoon kunst. Of jazz,’ zegt Lambrechts. Wat ze er zelf van vonden, vertellen ze donderdag in de live #TVLPKP17-uitzending tussen 16:00 en 18:30 uur".Kenji Minogue (WOENSDAG - DANCE HALL - 21:30 tot 22:15)"Onweerstaanbaar foute humor van de West-Vlaamse deernen Conny Komen en Fanny Willen. Voor deze groep is de woensdagavond uitgevonden: niet echt een volwaardige festivaldag, maar een kampvuurmoment voor kampeerders en festivalgangers die er nog niet echt helemaal klaar voor zijn, maar zich wel al willen opwarmen aan wat komen gaat"..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }Joy Orbison (DONDERDAG - CASTELLO - 22:00 tot 00:00)"London beats. Neem je lief mee naar de set van Peter O’Grady en als je geen lief hebt, zoek er dan één in het publiek in de Castello op donderdagavond"..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }PJ Harvey (DONDERDAG - MARQUEE - 19:25 tot 20:25)"Vijf woorden: 'To Bring You My Love'. Als ze dit nummer nog eens live speelt (en de kans is zeer groot dat ze dat zal doen) is een verplaatsing naar de weide in Kiewit zeer de moeite waard. Met een blij weerzien met Mick Harvey er bovenop"..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }Cocaine Piss (ZATERDAG - LIFT - 14:10 tot 14:55) "Het vorige optreden dat we zagen van deze Luikse punkband met eigenzinnige frontvrouw Aurélie Poppins duurde 16 minuten. In die tijd joegen ze hun hele oeuvre van evenveel nummers erdoor in één verschroeiende ademstoot waarbij het soms niet duidelijk was of het publiek op het podium stond of de band in het publiek verzeild was. Punk zoals punk moet zijn als het nog een bestaansreden heeft in 2017: ongecompliceerd, spannend, sympathiek, integer en luid. Chaos en anarchie. Intussen hebben ze hun repertoire uitgebreid met een nieuwe plaat en zijn wij benieuwd of ze genoeg lucht in hun longen hebben om de 45 minuten vol te maken die ze van Eppo Janssen toegewezen kregen in de Lift. Laat ons hopen dat tenminste de podiumbouwers nuchter blijven want vorig jaar stond de tribune in deze tent haaks op het podium. Sommige liefhebbers van het Nog Te Ontdekken Muziekgeweld zijn nog maar pas genezen van hun stijve nek"..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }