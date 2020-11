De Limburgse horecagroothandel Van Zon verhuist van het oude hoofdkantoor in Hamont-Achel naar een splinternieuwe thuishaven op het Kristalpark III in Lommel. Van Zon investeerde 15 miljoen euro in een nieuwbouw van 14.000m². De werken werden uitgevoerd door bouwbedrijf Mathieu Gijbels, naar een ontwerp van HVC Architecten. 55 jaar geleden begon alles voor Horeca Van Zon in Hamont-Achel. Het bedrijf kende een enorme groei over de jaren heen en telt momenteel al meer dan vier vestigingen en ruim 200 medewerkers. “Het was voor ons dan ook een enorm moeilijke beslissing om ons kantoor in Hamont-Achel achter ons te laten, maar die stap moest gezet worden”, vertelt zaakvoerder Marion Van Zon. “Het gebouw was oud en niet meer efficiënt. Nu gaan we voor meer ruimte, meer magazijn, meer voorraad en natuurlijk meer service voor onze klanten.” Coronacrisis Horeca Van Zon boekte in 2019 een omzet van ruim 80 miljoen euro in drie marktsegmenten: droge, vers gekoelde en diepgevroren voeding, dranken en non food, zoals verpakkingen. Vandaag verdeelt Van Zon zo’n 30.000 producten aan frituren, brasseries, cateringbedrijven en restaurants. Die klanten gaan vandaag door bijzonder zwaar weer. “Vele van onze klanten hebben opnieuw de deuren moeten sluiten, wat natuurlijk een zware impact heeft op onze omzet”, aldus Marion Van Zon. De investeringsplannen dateren nog van voor de coronacrisis. Toch besliste Horeca Van Zon om de plannen niet te vertragen en begin dit jaar ook effectief uit te voeren. “De ambitie is om op korte termijn uit te groeien tot een grote nationale speler”, zegt Marion Van Zon. “Bovendien maakt de nieuwe vestiging het ook mogelijk om het aanbod aan producten uit te breiden.” 14.000m² groeiambities Er kwamen heel wat technieken bij de nieuwe site van 14.000 m² kijken. ”Zo bevinden zich in het gebouw onder andere een grote diepvries, koelcel en warehouse, maar ook een krattenwasserij, truckcarwash, tankstation en zelfs een eigen goederen monorail in de distributiehal”, vertelt Robby Engelen, projectleider bij Mathieu Gijbels. “Deze technieken zijn nodig om zo onze groeiambities verder te zetten en onze klanten nog beter te kunnen bedienen”, besluit Marion Van Zon.