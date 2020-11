‘Voor ons moeten de cijfers niet de pan uit swingen. Als we maar voldoening uit ons werk halen.’ Dat zegt Raf Thijs van Aqualife in ‘het Blijft in de Familie’. Ons magazine van de Limburgse familiebedrijven, dat zondag al aan zijn laatste aflevering zit. De aquariumbouwer uit Pelt groeide in 30 jaar uit tot een prominente speler in de Benelux, met hun aanbod van luxe maatwerkaquariums.