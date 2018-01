'Wolf' in Tervant blijkt hond te zijn

- Wolvin Naya blijft onze provincie begeesteren. Een man in Beringen kwam oog in oog met haar te staan, terwijl ze in Meerhout, vlak over de Limburgse grens, twee schapen doodde. - Het busverkeer in Limburg was de hele dag ernstig verstoord na een spontane staking in Genk. - In iedere Limburgse klas zitten 4 à 5 kinderen die te kampen hebben met armoede. Er is nog te weinig begrip van medeleerlingen. - En Racing Genk verliest van Anderlecht na een zeer tumultueuze wedstrijd, terwijl ze bij STVV na een 6 op 30 morgen moeten winnen van KV Mechelen.