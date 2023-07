Word jij de nieuwe Dribbelkoning Junior? Schrijf je nu in!

Elise Mertens (WTA 28) staat in de tweede ronde van Wimbledon. De Hamontse rekende in twee sets af (7-6 en 6-2) met de Slovaakse Viktoria Hruncakova. Mertens is opgelucht na winst in de eerste ronde. De Belgische nummer één had een moeilijke voorbereiding voor Wimbledon door heupproblemen. In de tweede ronde moet ze het opnemen tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), de voormalige nummer drie van de wereld. Zij klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Venus Williams.