Wouter Beke is ook dit jaar de Machtigste Limburger

De lang aangekondigde dip in de Limburgse economie komt er in het voorjaar. Dat voorspelt werkgeversorganisatie Voka. Vanaf februari is de dalende lijn ingezet. Maar in januari hebben we nog een historisch hoog plafond bereikt. Voor de tweede helft van 2018 verwacht Voka een stijging van de werkloosheid, vooral bij de vrouwen.