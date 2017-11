Wouter Dewit maakt ingetogen plaat op exclusieve piano's

Sinterklaas is al onderweg naar Alden Biesen met zijn stoomboot. Op zondag 5 november komt hij dan ein-de-lijk aan in het magische Sintpaleis! En dat kan je allemaal live volgen op TV Limburg en tvl.be. Met zijn paard Paulien zal de enige echte Sinterklaas de Maastrichter Allée binnenstappen, in zijn kielzog tientallen Sintpaleispieten én bekende bewoners zoals Flora, de Kapitein en de Sintoloog. Hierna vervolgt de Sint zijn weg naar het paleis voor ‘De Ontvangst’ en ‘De Betovering’ op het plein, maar kan hij zijn knotsgekke Sintpaleispieten wel in toom houden? TVL-gezichten Rudi Moesen en Brecht Boelen leiden alles in goede banen. Ook dit jaar hoef je niets te missen van het spektakel. Volg vanaf 15u de hele show LIVE op TVL!