Yamauchi investeert 2,5 miljoen in Hasseltse vestiging

Ducatt, de Lommelse producent van glas voor zonnepanelen heeft besloten om de boeken neer te leggen. De faillissementsaanvraag van het Duitse SolarWorld, ligt aan de basis van deze beslissing. 144 werknemers verliezen hun baan. SolarWorld kreeg de afgelopen jaren te kampen met zware concurrentie van Chinese spelers op de markt. Met het onverwachte faillissement van SolarWorld heeft Ducatt beslist om de boeken neer te leggen. SolarWorld was goed voor 50 procent van de omzet van Ducatt en was daarmee een strategische klant van het bedrijf. "Aandeelhouders, het management en de werknemers van Ducatt hebben hun uiterste best gedaan om van Ducatt een gezonde onderneming te maken. Helaas is het bedrijf tegen een dergelijk geval van externe overmacht niet opgewassen," zegt Lieven De Jonge, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ducatt. Bij Ducatt werken momenteel 113 arbeiders en 31 bedienden. Meer in het TVL Nieuws om 12 uur 30. Foto: ducatt.com