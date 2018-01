Zaak én 2 auto's van Hamontse caféuitbater in brand gestoken

In de Vrijheidslaan heeft Politie CARMA zondagmiddag een 34-jarige bromfietser gearresteerd. De Breeënaar had drugs en gestolen spullen op zak. De man verscheen vandaag voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Zondagmiddag werd de Breeënaar door een patrouille opgemerkt omdat zijn bromfiets niet voorzien was van een kentekenplaat. Bovendien droeg de man grote spullen in zijn handen, wat het sturen bemoeilijkte. De man verliet op dat moment de oprit van een woning in de Kerkstraat. In de Vrijheidslaan werd de bromfietser door de politie aan de kant gehaald voor een controle. De bromfietser beschikte niet over een geldig rijbewijs of verzekeringsbewijs. Hij kon ook geen identificatiebewijs of boorddocumenten voorleggen. De jerrycans, vislijn en geluidsbox die hij bij zich droeg, bleek hij net gestolen te hebben uit een tuin in de Kerkstraat. De man had ook een kleine hoeveelheid amfetamines en een precisieweegschaal op zak. De politie nam alle goederen in beslag en liet de bromfiets takelen. De dertiger werd gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. In tussentijd werd tijdens een huiszoeking bij de man thuis, in de Hoogstraat in Bree, nog meer drugs gevonden. De man verscheen maandag voor de onderzoeksrechter in Tongeren en werd aangehouden.