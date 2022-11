Zaterdag gaat Kempische Brug open in Hasselt

door Birgit Van Asten

In de nacht van vrijdag op zaterdag zal de Kempische brug in Hasselt volledig opengaan. De drukste brug zal dus vanaf zaterdag opnieuw op volle capaciteit beschikbaar zijn voor het verkeer. Een belangrijke voorwaarde is dat het droog blijft want de aannemer zal vanaf vrijdagavond tot zaterdagmiddag de definitieve wegmarkering aanbrengen. Tijdens die wegmarkeringswerken zijn de verkeersmogelijkheden beperkt en kan je de plek best vermijden.