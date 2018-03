Zaterdag LIVE op TVL: voorbeschouwing op bekerfinale Racing Genk - Standard

Tom Van den Abbeele is de nieuwe sportief directeur van STVV. De Oost-Vlaming, die net werd voorgesteld, was in het verleden actief als scout bij Chelsea en PSV Eindhoven en als jeugdcoach bij onder meer Club Brugge en AA Gent. Maar als technisch directeur moet hij dus nog groeien. Hij garandeert de Truiense fans dat STVV geen Japanse kolonie wordt tussen de lijnen.