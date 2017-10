Zelf grimmeren is dè rage voor Halloween

Sinds vorige week verblijft er een jong berberaapje in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Het diertje werd door de politie in Namen in beslag genomen bij een particulier. Het aapje, Chipper genaamd, werd als huisdier gehouden in een appartement in Namen. De eigenaar zou het dier gevonden hebben in een Brussels park. Volgens het Natuurhulpcentrum een weinig waarschijnlijke uitleg. Ze denken dat het diertje Europa werd binnengesmokkeld vanuit Marokko. Daar worden aapjes verkocht aan toeristen op de lokale markten. Chipper is een mannetje en is op dit moment nog erg schattig. Het probleem stelt zich pas wanneer de aap gaat puberen en binnen het gezin in rangorde wil verhogen. Dan zal het dier agressief worden. Apen zijn dan ook geen huisdieren en de Belgische wet verbiedt het houden van dergelijke dieren als huisdier. Chipper verblijft momenteel in quarantaine omdat hij eerst onderzocht moet worden op allerlei ziektes. Daarna kan het Natuurhulpcentrum op zoek naar een geschikte thuis voor het peuteraapje.