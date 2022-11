Zelfrijdende shuttle in Hasselt afgeschaft nadat hij in de haag rijdt

door Bart Husson

De zelfrijdende shuttle in Hasselt wordt met onmiddellijke ingang afgeschaft nadat hij in een haag belandde na een uitwijkmanoeuvre. Sinds de start van het proefproject twee weken geleden waren er al meerdere voorvallen warbij het busje niet reageerde zoals verwacht. De shuttle rijdt via het fietspad tussen de Trixxo Arena en de campus van hogeschool PXL. Na het zoveelste incident besluit het stadsbestuur om het project met de zelfrijdende shuttle dus even on hold te zetten. Een goed idee volgens verkeersexpert Kris Peeters die op de shuttle zat toen die in de haag belandde. Volgens hem is het nog veel te vroeg om deze technologie te testen op de openbare weg.