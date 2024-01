Zolderse Jolien schrijft boek over leven met MS

En dan muziek. Want De Brassers hebben na 45 jaar hun laatste concert ooit gespeeld. De legendarische punkband uit Hamont verdwijnt van het podium omdat bassist Marc Haesendonckx te veel last heeft van de spierziekte MS. Afscheid nemen deden de Brassers in stijl: voor 2.000 fans in de Ancienne Belgique in Brussel. Naast rauwe punk was er ook plaats voor de nodige emoties.