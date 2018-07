Zonhoven stunt met tricolore van 1.000 vierkante meter

Vanaf vandaag kan je bij Blueberry Fields in Koersel weer blauwbessen gaan plukken en dat is bijna twee weken vroeger dan normaal. De jaarlijkse zelfpluk is voor veel fruitliefhebbers en toeristen een jaarlijks hoogtepunt. Het Limburgse streekproduct is dan ook erg lekker en goed voor de gezondheid.