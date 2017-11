Zonhovenaar zwaargewond na vechtpartij in Hasseltse stationsbuurt

Vrijdagavond vond er een discussie plaats in een café in de stationsbuurt in Hasselt. Hierbij vielen twee lichtgewonden en één zwaargewonde.

Vrijdagavond omstreeks 23.00 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding binnen van een vechtpartij in een café in de Frans Massystraat te Hasselt. Ter plaatse aangekomen werd aan de ploegen meegedeeld dat er een discussie plaatsvond tussen verschillende personen. De uitbater vroeg aan één persoon om de zaak te verlaten. Deze persoon stelde zich weerspannig op en deelde enkele slagen uit alvorens de zaak te verlaten. Twee personen raakten hierbij lichtgewond. Een derde persoon werd in het aangezicht geraakt en is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Momenteel verkeert hij nog steeds in kritieke toestand.



De verdachte, een 26-jarige man uit Landen, bood zich vlak na de feiten ten burele aan. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter dewelke hem op verdenking van “poging doodslag” heeft aangehouden